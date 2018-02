Guadano fiume in auto, soccorsi vf

(ANSA) - SIENA, 18 FEB - I vigili del fuoco di Siena, con personale specializzato nel soccorso fluviale, e del distaccamento di Montalcino, sono intervenuti per soccorrere due persone rimaste bloccate all'interno della propria autovettura, mentre attraversavano il guado di un fiume al confine tra i comuni di Monteroni d'Arbia e Asciano, in provincia di Siena.

Gli occupanti della vettura sono stati estratti dalla macchina e portate in salvo. Anche l'auto è stata poi riportata sulla sede stradale. Sul posto intervenuti anche i carabinieri.