Fiorentina, 1-1 con l'Atalanta

(ANSA) - FIRENZE, 18 FEB - La Fiorentina pareggia 1-1 a Bergamo contro l'Atalanta. In vantaggio i viola al 16' del primo tempo con Badelj, il pareggio dei padroni di casa arriva al 46' sempre del pt con Petagna. La Fiorentina chiude la partita in inferiorità numerica: al 40' del st espulso Milenkovic per somma di ammonizioni.