Maltempo, pioggia e neve nel weekend

(ANSA) - FIRENZE, 17 FEB - Dalle 20 di stasera e fino alla stessa ora di domani in tutta la Toscana scatterà il codice giallo per il maltempo con fenomeni in parte della regione comunque in attenuazione già dalle otto di domani mattina. Si preannuncia un week-end di pioggia e la perturbazione in avvicinamento porterà anche un po' di neve sull'Appennino, fino a quote relativamente basse. Il rischio, si legge in una nota della Regione, è quello idrogeologico, per via del terreno, in collina e in montagna, in gran parte già saturo per lo scioglimento del manto nevoso piuttosto consistente che si è verificato nei giorni scorsi e che sta proseguendo: situazione agevolata anche dall'innalzamento dello zero termico che accompagnerà, almeno all'inizio, questa perturbazione.