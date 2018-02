Gasperini, Europa? corsa a eliminazione

(ANSA) - ZINGONIA (BERGAMO), 17 FEB - "Ripartiamo dal campionato, anche se la partita di giovedì sera è ancora viva in noi e viviamo l'attesa per il ritorno". Dal Borussia Dortmund l'Atalanta si trova proiettata di nuovo al campionato con un avversario da battere: "proprio per la delusione per il risultato di coppa, mi aspetto una reazione contro la Fiorentina domenica - argomentata l'allenatore Gian Piero Gasperini. La classifica dice che per la qualificazione all'Europa League è una corsa a eliminazione".

Il tecnico nerazzurro prova a inquadrare la sfida.

"L'avversario di turno è una squadra di valore, anche se non sta attraversando un buon momento - chiude. Contro la Juventus comunque ha fatto la sua figura e un'ottima prestazione. Noi faremo un po' di turnover, Caldara c'è anche se porterà una mascherina sul naso (fratturato da un calcio di Batshuayi, ndr)".