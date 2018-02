A fuoco auto e camper al Girone, c'è dolo

(ANSA) - FIRENZE, 17 FEB - Quattro auto e un camper sono stati dati alle fiamme la notte scorsa in via dell'Arno e in via del Mulino, in località Girone nel comune di Fiesole (Firenze).

Secondo quanto appreso, sul posto sono stati trovati inneschi rudimentali usati per appiccare gli incendi alle vetture, bruciate in roghi distinti. Due auto e il camper sono andati completamente distrutti, parzialmente danneggiati gli altri due veicoli. Sull'episodio indagano i carabinieri. I roghi sono stati domati dai vigili del fuoco.