Tecnico superiore con corsi Its

(ANSA) - FIRENZE, 16 FEB - Diventare 'tecnico superiore' con i corsi degli Istituti tecnici superiori, 'scuole ad alta specializzazione tecnologica', nate per rispondere alla domanda di nuove ed elevate competenze da parte delle imprese e che costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria. Sono i percorsi Its (Istruzione tecnica superiore) cofinanziati dal Programma operativo regionale (Por) del Fondo sociale europeo (Fse) 2014-2020 e realizzati nell'ambito del progetto Giovanisi.

Si possono iscrivere giovani in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o chi ha frequentato un percorso quadriennale di istruzione e formazione tecnica professionale (Iefp) integrato da un percorso istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts) della durata di un anno.

Per l'anno formativo 2017-2018 sono stati attivati corsi Its nel settore dell'eccellenza agroalimentare; per tecnologie innovative per turismo, arte e beni culturali; progettazione, comunicazione e marketing del prodotto moda; per il risparmio energetico nell'edilizia sostenibile; nel settore della manutenzione industriale; per il sistema qualità di prodotti e processi a base biotecnologica; per la mobilità delle persone e delle merci.