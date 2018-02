Attivati varchi a stazione Firenze Smn

(ANSA) - FIRENZE, 16 FEB - Primo giorno di binari off limits per i viaggiatori sprovvisti di biglietto alla stazione di Firenze Santa Maria Novella. Da questa mattina sono attivi i varchi che impediscono l'accesso a chi è senza biglietto. La novità, annunciata da tempo e introdotta per motivi di sicurezza, non ha creato particolari disagi. Nessuna coda ai 'gate' dove i controlli del personale si stanno svolgendo rapidamente. Dei pannelli luminosi, posizionati sopra le porte, indicano i 'gate' riservati all'ingresso ai binari e quelli di uscita. Con l'attivazione dei varchi sono stati rimossi i blocchi nel sottopassaggio della stazione, per consentire ai viaggiatori di raggiungere i marciapiedi di partenza e arrivo dei treni senza dover transitare dalla galleria di testa. Per coloro che abitualmente utilizzano l'accesso alla stazione del binario 16 è stato dedicato un percorso dedicato: dal gate è possibile entrare sia per chi ha il biglietto sia per coloro che ne sono sprovvisti.