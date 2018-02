Minacce morte presidente parco Casentino

(ANSA) - AREZZO, 15 FEB - Lettera contenente minacce di morte e due proiettili di arma da guerra per il presidente del parco nazionale Foreste casentinesi, monte Falterona e Campiglia. A dare notizia del "grave atto intimidatorio ai danni del presidente Luca Santini", lo stesso parco con una nota. "Una mano ignota ha depositato su una scrivania dell'ente di gestione dell'area protetta una lettera contenente minacce di morte e due proiettili di arma da guerra. La comunicazione allegata, in una grafia malcerta conteneva questo testo: 'Sei uno sbirro. Difendere la legge ha un prezzo. Sei un uomo morto!!!'". Sono stati subito allertati i carabinieri forestali del parco e sono poi intervenuti i militari del nucleo investigativo dell'Arma di Bibbiena (Arezzo). "Tutti i reperti - conclude - sono stati inviati al Ris di Roma per gli accertamenti del caso".