In fiamme 13 mezzi Comune di Gavorrano

(ANSA) - GAVORRANO (GROSSETO), 15 FEB - Un vasto incendio ha distrutto nelle notte 13 mezzi del parco auto del Comune di Gavorrano (Grosseto). Il rogo è scoppiato, intorno alle 3.00, nei capannoni comunali del Parco minerario che vengono utilizzati come rimessa per gli automezzi.

Sul posto i vigili del fuoco con due squadre, due mezzi e 15 uomini, insieme al personale del 118, ai tecnici del comune e ai carabinieri. Nessuno è rimasto ferito. Non è esclusa l'origine dolosa dell'incendio. Le indagini sono in corso.