Lucertola Namibia recuperata a Livorno

(ANSA) - LIVORNO, 14 FEB - Un esemplare maschio di lucertola delle rocce della Namibia è stato recuperato nel porto di Livorno durante le operazioni di scarico di un container di legname proveniente dal Gabon ed è stato affidato all'acquario cittadino dalla guardia di finanza livornese e dai carabinieri forestali di Cecina (Livorno). L'intervento è avvenuto dopo la segnalazione del fitosanitario della Regione e dello spedizioniere al momento del ritrovamento dell'esemplare.

L'animale, che somiglia ad una piccola iguana, è una lucertola delle rocce della Namibia (Agama planiceps), specie che, ad oggi, non rientra tra quelle inserite nella Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie in via d'estinzione. Una volta recuperata, la lucertola è stata affidata all'acquario di Livorno che lo ha prontamente inserito all'interno di un terrario della struttura accanto all'area espositiva che ospita diverse specie di insetti, rettili ed anfibi.