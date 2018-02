Bloccati 2 voli dopo telefonata Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 14 FEB - Due voli, entrambi in partenza dell'aeroporto di Firenze per Londra, sono stati bloccati dopo una telefonata anonima giunta allo scalo fiorentino. Il primo, un volo Vueling programmato per le 14.05, è poi decollato solo dopo le 17.30. Il secondo, della British programmato alle 15, è partito intorno alle 18.00. I passeggeri già imbarcati, sono stati fatti scendere dopo la telefonata anonima che annunciava che ci sarebbero stati "problemi" sul volo. Lo scalo è comunque rimasto sempre operativo per gli altri voli.

Le verifiche degli artificieri, spiega la polizia, hanno dato esito negativo e sugli aeromobili non è stato trovato nulla di particolare.