Vino: in 4 mila a Firenze per 'Chianti Lovers'

(ANSA) - FIRENZE, 12 FEB - Sono stati circa 4 mila i visitatori, il doppio rispetto allo scorso anno, che ieri hanno partecipato a 'Chianti Lovers', l'anteprima del consorzio Chianti, organizzata per il secondo anno consecutivo alla Fortezza Da Basso di Firenze. Ad attendere gli amanti del vino, spiega una nota, erano presenti oltre 100 aziende con circa 500 diverse etichette.

"Siamo entusiasti - sottolinea il presidente del consorzio Giovanni Busi - siamo stati il primo consorzio in Toscana a decidere di aprire al grande pubblico questo appuntamento. Una scelta che si è rivelata subito vincente". L'edizione di questo anno è stata contrassegnata dalla partecipazione per la prima volta di un altro consorzio, quello di Tutela del Morellino di Scansano che ha festeggiato i 40 anni della denominazione mettendo in vetrina l'annata 2017 e la Riserva 2015 di oltre 20 aziende.

"E' un primo passo - ha spiegato Busi - verso un appuntamento a cui ci auguriamo potranno partecipare in futuro altri consorzi. Siamo convinti che la Toscana debba presentarsi unita in questa occasione raccontando al mondo la nostra eccellenza e rendendosi così ancora più vincente e competitiva nei mercati internazionali". "È proprio il caso di dire 'buona la prima' - ha commentato Rossano Teglielli, presidente del consorzio del Morellino di Scansano -. La scelta di organizzare la nostra anteprima, per la prima volta, in collaborazione con il Chianti si è dimostrata giusta e ci auguriamo che questa sintonia possa rafforzarsi ulteriormente negli anni a venire".(ANSA).