Toscana Pride, parata 16 giugno a Siena

(ANSA) - SIENA, 12 FEB - Già annunciata la città, Siena, ora c'è anche la data per il Toscana Pride 2018: la parata si svolgerà il 16 giugno prossimo per le vie del centro della città del Palio. Ad annunciarlo gli organizzatori della manifestazione dell'orgoglio Lgbtqia (lesbico, gay, bisessuale, transgender, queer, intersessuale e asessuale). La manifestazione, spiegano, sarà "una grande festa che coinvolgerà tutta la città. Sono attese migliaia di persone provenienti da tutta la regione e da tutta Italia" e si spera "in una adesione convinta delle istituzioni e nell'entusiastica partecipazione della rete delle associazioni e dei cittadini e cittadine di tutta la provincia".