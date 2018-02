Firenze: Minniti, 13 equipaggi in più

(ANSA) - FIRENZE, 12 FEB - "Per il controllo del territorio di Firenze da domani ci saranno 13 equipaggi in più delle Forze dell'ordine. Cinque di polizia, 5 dei carabinieri, 3 della guardia di finanza". Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Marco Minniti poco prima della firma del patto per la città di Firenze con il sindaco Dario Nardella e il prefetto Alessio Giuffrida. Minniti poi ha annunciato che "appena conclusi i corsi" delle Forze dell'ordine, "ci sarà un ulteriore rafforzamento degli organici di tutte le Forze dell'ordine, e sarà un rafforzamento significativo". Il ministro ha quindi ricordato come il patto di Firenze riguarda la sicurezza dei cittadini, "dei commercianti, delle periferie e dei turisti. Un patto che affronta queste tematiche in modo non emergenziale, immediato ma coniugando presente - ha concluso - e futuro".