Bisonte Arturo lascia parco Cavriglia

(ANSA) - CAVRIGLIA (AREZZO), 12 FEB - Arturo, il bisonte americano, rimasto l'ultimo ospite del parco di Cavriglia (Arezzo), ha lasciato la struttura per trasferirsi al 'Santa Paolina Farm', nelle Marche. L'amministrazione comunale ha così concluso la prima fase del processo di riqualifica e recupero del parco di Cavriglia: ovvero il trasferimento degli animali in strutture all'avanguardia e attrezzate. Dal 2014 ad oggi sono stati trasferiti circa 50 esemplari. Tra questi una colonia di 18 macachi giapponesi verso il 'Rescue animal center' di Almere in Olanda, nel 2016, operazione unica in Italia per complessità e numero di esemplari interessati. Sempre nel 2016 è stato trasferito lo struzzo Garibaldi nel 'Leopark', parco naturale privato di Todi (Perugia). Chiusa l'esperienza con gli animali, lo scorso 28 novembre il Comune ha aperto un bando di evidenza pubblica per 'la valorizzazione e la rifunzionalizzazione' del parco.