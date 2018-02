Basket: al via Final Eight Coppa Italia

(ANSA) - FIRENZE, 12 FEB - ''Vietata ai deboli di cuore''.

Così Stefano Sacripanti, coach della Sidigas Avellino attuale capolista della Serie A di basket ha definito la Postemobile Final Eight 2018 che dal 15 al 18 febbraio si terrà al Mandela Forum di Firenze per l'assegnazione della Coppa Italia.

Appuntamento oggi nella sala 'Manuela Righini' dello stadio Franchi per alzare il sipario con Giancarlo Antognoni a fare gli onori di casa: ''La pallacanestro è simile al calcio anche per il fatto che a guidare le squadre protagoniste ci sono molti tecnici toscani'' ha commentato il club manager della Fiorentina. Ad aprire le danze giovedì la Sidigas Avellino che affronterà alle 17,45 Vanoli Cremona, seguirà alle 20,30 la sfida tra i campioni d'Italia di Umana Reyer Venezia contro Fiat Torino. Il giorno dopo ecco il derby lombardo tra EA7 Emporio Armani Milano (detentore del trofeo) e Red October Cantù poi il duello Germani Basket Brescia-Segafredo Virtus Bologna. Sabato le due semifinali e domenica alle 17,30 la finale.