Rissa tra 7 giovani, arrestati a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 11 FEB - Un gruppo di giovani peruviani, tra i 18 e i 19 anni, sono stati protagonisti, intorno alle 7.30, di una rissa in via Benedetto Marcello a Firenze. Il bilancio è di due agenti contusi (sette giorni di prognosi ciascuno) e 7 arresti. Secondo quanto ricostruito i sette giovani hanno iniziato a picchiarsi tra loro spaccando tutto ciò che capitava vicino, compresi finestrini e specchietti delle auto in sosta, e minacciando una donna che, vista la scena, ha dato l'allarme al 113. Sul posto sono arrivate subito 3 volanti ma gli agenti hanno faticato non poco per riportare alla ragione i giovani che hanno aggredito anche i poliziotti. Durante la colluttazione un giovane è riuscito a sfilare uno sfollagente a un agente e ha colpito un suo collega. Cinque sono già conosciuti alle forze dell'ordine. Per tutti è scattato l'arresto per rissa, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Per uno pure la denuncia di falsa attestazione. Ora 4 sono ai domiciliari e 3 in questura in attesa della direttissima.