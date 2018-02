Pedalata elettorale per Renzi a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 11 FEB - "Il futuro delle città passa dall'investimento che verrà fatto" in Europa "proprio nelle periferie. Per dare un riferimento noi abbiamo messo 2 miliardi e 100 milioni nelle periferie quando io ero al governo e il governo Gentiloni sta proseguendo molto bene". Lo ha detto il segretario del Pd Matteo Renzi a Firenze prima di iniziare a pedalare con la bici da corsa dal parco delle Cascine a quello dei Renai, a Signa, per un'iniziativa elettorale. Tanti i temi toccati da Renzi, "gli altri sparano cifre in libertà. Il centrodestra ha un programma da 200 miliardi di euro: non li trovano nemmeno col Monopoli", che annuncia che gli 80 euro vorrebbe "estenderli per ogni figlio, per ogni mese fino ai 18 anni. Sarà in più rispetto agli assegni famigliari, non in meno". Con Renzi, "se non vince il Pd il problema è per Italia", anche la moglie Agnese e il sindaco Dario Nardella. Poi il pranzo con circa 200 persone in un circolo a Lastra a Signa, a fianco all'ex presidente dell'Anpi di Firenze Silvano Sarti.