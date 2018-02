Donna scomparsa da Arezzo,indagato amico

(ANSA) - AREZZO, 11 FEBBRAIO - L'uomo che avrebbe trascorso la prima notte con Susy Paci, la 49enne di Subbiano (Arezzo) di cui non si hanno più notizie dal 23 gennaio arrivata a Napoli in treno lo stesso giorno, sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati. Il provvedimento, secondo fonti vicine agli inquirenti che indagano ad Arezzo, sarebbe stato preso nei confronti del 45enne napoletano già sentito nei giorni scorsi dai pm del capoluogo campano che seguono l'inchiesta. I magistrati avrebbero disposto anche un decreto di sequestro, sempre secondo le stesse fonti (le indagini sono blindate), del cellulare e forse di altro materiale informatico.

Due sarebbero le ipotesi di reato: sequestro di persona e occultamento di cadavere. Il tutto in attesa delle risposte che devono arrivare da facebook, instagram e twitter: ai colossi dei social la polizia postale ha chiesto di mettere a disposizione i dati dell'intensa attività che la donna scomparsa, sposata e madre di due figli di 19 e 17 anni, aveva su tutti social.