Tramvia Firenze:arrivato nuovo convoglio

(ANSA) - FIRENZE, 10 FEB - E' arrivato la scorsa notte, con un carico eccezionale e la scritta 'Eccola' apposta sul convoglio, uno dei nuovi tram Sirio che servirà la nuova Linea 3 di Firenze, le cui prove inizieranno lunedì. Il viaggio del carico è iniziato a Scandicci intorno a mezzanotte, spiega una nota, ed è terminato in viale Morgagni, al capolinea della Linea 3, intorno alle 4.00. A seguire le operazioni erano presenti, tra gli altri, il sindaco Dario Nardella e l'assessore alla mobilità Stefano Giorgetti. Il nuovo Sirio, prodotto da Hitachi nelle officine di Pistoia e trasportato da un autoarticolato, è un'evoluzione di quelli già circolanti sulla Linea 1: è lungo 32 metri e pesa circa 80 tonnellate. Lunedì pomeriggio inizieranno le prime prove: il tram a passo d'uomo transiterà sui binari verso piazza Dalmazia, tornerà verso Careggi, e così via. "È stata una nottata di emozione: è una bella soddisfazione vedere che si realizza un sogno, non solo mio ma di tutti i fiorentini", ha commentato il sindaco Nardella.