Prato,rivive Maria Antonietta di Coppola

(ANSA) - PRATO, 9 FEB - La Maria Antonietta portata al cinema da Sophia Coppola 'rivive' al museo del tessuto di Prato. 'Marie Antoinette. I costumi di una regina da Oscar', questo il titolo della mostra dedicata ai costumi del film e in programma dall'11 febbraio al 27 maggio prossimi: in esposizione una ventina di abiti femminili e maschili - ritenuti dalla critica frutto della migliore reinterpretazione cinematografica mai realizzata dell'abbigliamento del XVIII secolo - opera di Milena Canonero, premiata con l'Oscar per questi suoi costumi.

L'esposizione si apre con una sezione dedicata alla figura di Maria Antonietta: un'istallazione multimediale ripercorre non solo le tappe più significative della sua vita, ma racconta anche il contesto sociale in cui è vissuta e soprattutto la sua grande passione per la moda. Poi su una grande pedana gli abiti in mostra - di proprietà dell'archivio della Sartoria The One di Roma che ha collaborato alla mostra. Il percorso espositivo si chiude con alcuni frame del film di Sophia Coppola.