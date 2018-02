Parco di Pratolino,catturati 37 caprioli

(ANSA) - FIRENZE, 9 FEB - Catturati nel parco di Pratolino e poi rilasciati in Appennino e Alto Mugello, in zone vietate alla caccia, 37 caprioli. L'operazione, coordinata dalla polizia metropolitana del capoluogo toscano, è avvenuta tra ieri e oggi: 18 gli agenti nel parco, dove erano state predisposte, nei giorni precedenti, grandi reti per la cattura. All'intervento hanno collaborato operatori della Protezione civile e guardie volontarie.

In particolare 23 caprioli sono stati catturati ieri e poi rilasciati in Appennino, oggi altri 14 che sono stati liberati in Alto Mugello, in zone poco innevate, tra la Colla e il Giogo, lontano da colture.