Da Hitachi Rail Italy nuovo treno per GB

(ANSA) - PISTOIA, 9 FEB - E' uscito stamani dallo stabilimento Hitachi Rail Italy di Pistoia il primo dei nuovi treni che collegheranno Londra al Devon e alla Cornovaglia. Alla presentazione del nuovo treno ha preso parte Maurizio Manfellotto, ceo di Hitachi Rail Italy. Nello stabilimento pistoiese di Hitachi Rail Italy sono in costruzione 33 nuovi intercity della compagnia Great Western Railway (20 a 5 casse e 13 a 9 casse) per il sud ovest della Gran Bretagna. I convogli utilizzano la tecnologia del 'treno proiettile' giapponese e hanno a disposizione più posti a sedere, più spazio e una maggior tecnologia di bordo. "La fornitura di treni Intercity Express alla compagnia di trasporti inglese - è stato spiegato - trasformerà il modo di viaggiare sulle tratte che collegano Londra al Galles e al sud ovest dell'Inghilterra". La produzione di questi treni è già in corso in Inghilterra. A questi si unisce un secondo lotto di nuovi treni, prodotti a Pistoia.