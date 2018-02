Bando per sostenere l'apprendistato

(ANSA) - FIRENZE, 9 FEB - Apprendistato di I livello, bando per sostenere il raccordo formazione-impresa. E' quanto promosso dalla Regione Toscana, nell'ambito del progetto Giovanisì, grazie al finanziamento del Programma operativo regionale (Por) del Fondo sociale europeo (Fse) 2014-2020.

L'avviso, che ha un budget di un milione e mezzo di euro, è rivolto a istituzioni di istruzione secondaria di II grado, agenzie formative e Rti per Ifts per interventi di personalizzazione e progettazione dell'apprendistato di I livello, di tutoring formativo tra competenze acquisite studiando e competenze acquisite lavorando, in favore di giovani fino a 25 anni di età inseriti in percorsi volti per conseguire specifici titoli di studio.

Presentazione progetti online, con scadenze trimestrali: termini 2018 15 febbraio, 31 agosto, 15 novembre 2018.