Auto contro scooter, muore 43enne

(ANSA) - MONSUMMANO TERME (PISTOIA), 09 FEB - Incidente mortale la notte scorsa, poco prima di mezzanotte in località Vergine dei Pini a Monsummano Terme (Pistoia). La vittima, un operaio 43enne del luogo, stava viaggiando su un scooter Yamaha verso il centro della città quando, nell'attraversare un incrocio (regolato da un semaforo), si è scontrato con una Fiat Doblò alla cui guida c'era un operaio 46enne, anch'egli residente nella zona, che si è subito fermato. Per il 43enne sono stati inutili i soccorsi: è morto sul posto per la gravità dei traumi riportati. I mezzi sono stati sequestrati e la dinamica del sinistro è in corso di accertamento. La salma è stata trasferita all'obitorio di Pistoia.