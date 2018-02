Accesso professioni, aiuti praticantato

(ANSA) - FIRENZE, 9 FEB - Contributi a liberi professionisti, studi professionali, altri soggetti privati ed enti pubblici per retribuire con un'indennità di almeno 500 euro mensili i giovani, tra 18 e 29 anni, che svolgono tirocinio, obbligatorio o non obbligatorio, presso le loro sedi, al fine dell'accesso alla professione. E' quanto prevede il bando finanziato da Por Fse 2014-2020 per l'accesso alle professioni ordinistiche e che rientra nel progetto Giovanisì della Regione Toscana, aperto fino a esaurimento delle risorse.

Online le prime graduatorie dei tirocini ammessi a contributo.