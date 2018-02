Serie C, -2 punti a Arezzo e F.Andria

(ANSA) - ROMA, 8 FEB - Il Tribunale federale nazionale della Figc, presieduto da Giuseppe Rotondo, ha inflitto 2 punti di penalizzazione e un'ammenda di 500 euro all'Arezzo (Serie C, Girone A) e alla Fidelis Andria (Serie C, Girone C) a seguito di violazioni Covisoc. Il Tribunale ha disposto inoltre tre mesi e 15 giorni di inibizione nei confronti di Mauro Ferretti, all'epoca dei fatti presidente del cda e legale rappresentante dell'Arezzo, e Sebastiano Acquaviva, all'epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante dell'Andria.