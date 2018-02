Credito Sportivo, Abodi nuovo presidente

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - "Da oggi formalmente Andrea Abodi e tutti i consiglieri di amministrazione sono nel pieno delle loro forze e ufficialmente possono iniziare il loro lavoro". Così il ministro dello Sport, Luca Lotti, annunciando l'insediamento ufficiale di Andrea Abodi nel ruolo di presidente dell'Istituto per il Credito Sportivo. In apertura, le prime parole di Abodi da presidente: "Da oggi consideriamo il commissariamento chiuso, con numeri straordinariamente positivi. In futuro miriamo a migliorare le infrastrutture sportive e culturali, quelle materiali ma anche immateriali". "Parlo di educazione -dice il nuovo presidente- formazione e informazione. Faremo finanziamenti ma anche investimenti, anche in cinema, teatri, celebriamo oggi un modo di interpretare il servizio pubblico, siamo stati finanziatori per 60 anni, faremo in modo che questa banca venga considerata un patrimonio di tutti indipendentemente dai momenti politici e storici".