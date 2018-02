Renzi, chiudere presto su diritti tv

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - "Sui diritti tv speriamo di riuscire a chiudere rapidamente: l'importante è che il campionato italiano torni a essere il più bello del mondo. Abbiamo perso tante posizioni, dobbiamo recuperarle anche attraverso un utilizzo più strategico dei diritti". Lo dice il segretario del Pd Matteo Renzi intervistato negli studi fiorentini di Rtv38. Per quanto riguarda il nuovo stadio di Firenze "tutti facciamo il tifo perchè si possa realizzare quanto prima. Oggi però, senza essere scaramantici, per le prossime 48 ore il tifo è dedicato soprattutto a una partita, a 'la partita'. E non diciamo altro", ha aggiunto Renzi riferendosi a Fiorentina-Juventus di venerdì prossimo al Franchi.