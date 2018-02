Investe scooter e non si ferma,arrestato

(ANSA) - FIRENZE, 07 FEB - Alla guida di un'auto è passato con il rosso travolgendo due scooteristi, senza poi fermarsi.

L'automobilista, un 33enne originario dell'Est Europa, è stato poi fermato dalla polizia municipale: due agenti hanno assistito all'incidente e si sono messi all'inseguimento della vettura. Il conducente è stato arrestato per omissione di soccorso e anche denunciato, insieme a due dei tre passeggeri, perchè in possesso di documenti falsi: aveva una patente contraffatta. E' accaduto ieri a Firenze, all'incrocio tra via Mariti e via Ponte di Mezzo. I due scooteristi, investiti, un 38enne di origine marocchina e un 36enne residente a Reggello, sono stati portati all'ospedale: avrebbero riportato ferite non gravi.