Chiesa, con Juve gara complicatissima

(ANSA) - ROMA, 7 FEB - "Con la Juventus sarà una partita complicatissima": così l'attaccante della Fiorentina Federico Chiesa ai microfoni di Premium Sport, a 2 giorni dalla sfida tra viola e bianconeri. "Come si può fermare la Juventus? E' una squadra di livello internazionale, sarà una partita complicatissima per noi, dovremo essere bravi sia davanti che difensivamente, ma sicuramente daremo il 100% per la città e per la maglia". L'attaccante torna poi sulla partita vinta contro il Bologna: "è stata importante perché ci ha dato una spinta maggiore per la prossima sfida. Ora siamo più pronti per affrontare la Juve rispetto alla scorsa settimana dopo la brutta sconfitta con il Verona. A Bologna più che per il gol ero contento per la vittoria della squadra perché venivamo da una settimana molto difficile. Con i Della Valle è stato un bellissimo incontro conclude Chiesa - la società è sempre vicina a noi ed è stato fondamentale per affrontare la gara col Bologna".