Antognoni, con la Juve è sempre speciale

(ANSA) - FIRENZE, 7 FEB -"Fiorentina-Juventus per Firenze è da sempre la Partita, lo era 30-40 anni fa, lo è anche oggi, quella con i bianconeri sarà sempre una sfida diversa da tutte le altre". Dopo averla disputata più volte sul campo, Giancarlo Antognoni si appresta ad affrontare la Vecchia Signora da dirigente viola e al solito sarà una grande emozione. Con la sfida anticipata al venerdì per l'impegno della Juve in Champions la prossima settimana il Franchi non sarà tutto esaurito: sarà comunque primato stagionale con oltre 32.000 spettatori. "La Juve è una delle squadre più forti non solo del calcio italiano ma anche europeo, quindi sarà dura per la Fiorentina - ha aggiunto Antognoni intervenendo oggi ad un convegno allo stadio organizzato dalla società viola sui social network e lo sport - però noi siamo sereni: la vittoria ottenuta domenica a Bologna ci ha dato quella tranquillità di cui avevamo bisogno".