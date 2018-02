Controlli biglietti treno, 450 sanzioni

(ANSA) - FIRENZE, 6 FEB - Oltre 18mila viaggiatori di 90 treni regionali controllati in Toscana, con verifiche a terra e a bordo: 450 quelli poi sanzionati e centinaia di passeggeri allontanati prima di salire sul treno perché non in regola.

Questi i numeri dell'attività antievasione condotta nell'ultima settimana da Trenitalia Toscana e Protezione aziendale, con il supporto di un team nazionale di controllori.

I controlli, effettuati su 5 giorni, sono stati eseguiti a campione, anche con la collaborazione della polizia ferroviaria, e intensificati nelle ore di maggiore presenza viaggiatori, quelle ritenute più a rischio evasione. L'azione dei pool, costituiti da più persone, si spiega da Fs, "oltre a consentire il recupero di risorse finanziarie a beneficio della stragrande maggioranza dei viaggiatori che rispetta le regole, contribuisce a contrastare le aggressioni al personale".