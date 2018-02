Cade in azienda a Vinci, grave 58enne

(ANSA) - FIRENZE, 5 FEB - Un uomo di 58 anni ha riportato un trauma cranico cadendo accidentale mentre si stava muovendo a piedi nel piazzale di un'azienda di Spicchio, una frazione del comune di Vinci (Firenze), nella quale lavora. L'operaio ferito, una volta a terra, si sarebbe anche rialzato correndo in azienda a chiedere aiuto. Trasferito in codice rosso all'ospedale di Empoli: Le sue condizioni, nonostante il trauma cranico, sarebbero stabili. Altri due operai sono rimasti feriti in modo lieve a seguito di altrettanti incidenti sul lavoro in provincia di Firenze. Poco prima delle 9 un uomo di 57 anni si è procurato lesioni a un braccio mentre era al lavoro in una ditta di smaltimento rifiuti di via di Serravalle, a Pontassieve (Firenze). Intorno alle 11,30 un operaio di 24 anni si è ferito a una mano all'interno di una centrale termica in località Pomino nel comune di Rufina (Firenze). Entrambi sono stati medicati sul posto dai sanitari del 118 e poi sono stati portati in ospedale per le cure del caso.