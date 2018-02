Carnevale Viareggio, freddo non spaventa

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 4 FEB - Il Carnevale di Viareggio sconfigge il freddo: tanta gente oggi sui viali a mare della cittadina versiliese per la seconda sfilata dei carri allegorici. L'incasso, rendono noto gli organizzatori, è stato di 240mila euro.

Prima dell'inizio del corso, su decisione della presidente della Fondazione Carnevale, Maria Lina Marcucci, è stato osservato un minuto di silenzio per il giovane morto investito da un'auto poi fuggita la notte scorsa a Viareggio: nell'incidente ferito gravemente anche un amico della vittima.

Ala sfilata odierna presenti a Viareggio varie troupe televisive straniere tra cui anche una emittente araba.

Le prossime sfilate del Carnevale di Viareggio sono in programma domenica 11, martedì 13 e sabato 17 febbraio quando ci sarà la proclamazione dei vincitori e lo spettacolo dei fuochi.