Chiesa porta alla vittoria la Fiorentina

(ANSA) - BOLOGNA, 4 FEB - Federico Chiesa risolve un derby dell'Appennino che sembrava che né la Fiorentina né il Bologna avessero la forza di vincere. Così ci ha pensato da solo, a metà ripresa, portando in gita tutta la difesa del Bologna e trovando un gran sinistro sul quale Mirante niente ha potuto. Finisce 2-1 per la Fiorentina. Gara caratterizzata anche da due gol direttamente dal calcio d'angolo, nel giro di tre minuti, evento più unico che raro nella stessa partita. Avviene nel finale di primo tempo: al 41' viola in vantaggio con Veretout, che dalla bandierina trova il palo, poi la rete, con la decisiva deviazione di Mirante. Tre minuti dopo gli risponde Pulgar, anche lui in rete dalla bandierina, con la decisiva complicità di Sportiello.