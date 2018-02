Basket: Pistoia-Cremona 76-65

(ANSA) - PISTOIA, 4 FEB - Successo per The Flexx Pistoia che al PalaCarrara torna alla vittoria battendo per 76-65 Vanoli Cremona. I padroni di casa partono forte, con Bond, Moore e due tiri da tre di Mian. In quattro minuti è 15-0. Milbourne e Ricci riducono il vantaggio e con Fontecchio Cremona si avvicina, ma resta imprecisa al tiro e Pistoia chiude il primo quarto a +12 (24-13). Nel secondo quarto gli ospiti provano a rientrare e si arriva al 20' sul 35-34. Terzo quarto equilibrato finchè Diawara e Laquintana riportano Pistoia in testa 57-51. Nell'ultimo quarto Martin segna cinque punti in meno di un minuto, ma gli ospiti sono ancora imprecisi, mentre Pistoia va a segno con Mcgee, Moore, Ivanov e ancora Gaspardo per il 71-56 a tre minuti dalla fine. Fontecchio e Martin ci provano fino all'ultimo, ma l'assalto finale serve solo a limitare il passivo.