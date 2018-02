Allerta ghiaccio in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 3 FEB - La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un nuovo avviso di criticità, con codice arancione (e codice giallo sulla costa), per la notte e parte della giornata di domani, domenica 4 febbraio, a causa delle diffuse e forti gelate che si verificheranno, soprattutto nelle zone interne, fino a quote collinari, e per la formazione estesa di ghiaccio che potrà verificarsi anche in pianura e, anche se in misura minore, anche sulla costa.

La nuova allerta, si legge in una nota della regione, fa seguito a quella emanata ieri e in vigore fino al tardo pomeriggio di oggi, per l'ondata di maltempo che è proseguita per l'intera mattinata con pioggia, vento forte e neve. Intanto neve si è registrata in diverse località della regione: a Fivizzano (Massa Carrara) ne sono caduti 70 centimetri. Fiocchi sulla dorsale Appenninica, nei fondovalle dell'Alto Mugello e localmente a quote collinari sui rilievi tra Firenze ed il Mugello, in località Pratolino, Olmo e Croci di Calenzano.

Una tromba d'aria si è invece abbattuta nelle campagne di Monte Lattaia nel comune di Roccastrada (Grosseto) scoperchiando un capannone agricolo e danneggiando un podere. Sul posto i vigili del fuoco che stanno mettendo in sicurezza la struttura. Sulla strada Castiglionese, tra Grosseto e Castiglione della Pescaia, poi, all'altezza del chilometro 28, un grosso albero è caduto sulla carreggiata. La strada è stata chiusa ed è stato necessario l'intervento dei pompieri per rimuovere la pianta e poter riaprire la provinciale. Sempre nel grossetano continua intano a nevicare sul monte Amiata mentre a Pitigliano, nella notte, si sono registrati pochi fiocchi.

Nell'Aretino, invece, nevicate nella notte sull'arco montano e collinare. La E45 è stata anche chiusa in direzione nord a causa di alcuni tamponamenti dovuti alla viabilità resa difficile dalle precipitazioni a tratti nevose a tratti di pioggia. Alcuni problemi si registrano anche in Casentino. Su tutte le strade sono obbligatorie catene o pneumatici da neve. Forti piogge e alcuni allagamenti ad Arezzo con diversi interventi dei vigili del fuoco.