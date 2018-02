Soccorsa imbarcazione a 20 miglia costa

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 2 FEB - Soccorso in mare a un'imbarcazione nel pomeriggio, ad oltre 20 miglia dalla costa di fronte a San Rossore (Pisa). Un'imbarcazione straniera di 16 metri, partita da Livorno con due persone a bordo, ha chiesto assistenza per il motore in avaria. Vista la distanza, le comunicazioni sono intercorse via radio, non senza difficoltà, con le sale operative delle capitanerie di porto di Livorno, Viareggio e La Spezia. Nonostante le non buone condizioni meteo e marine, in poco tempo è giunta sul posto la motovedetta CP 813 da Viareggio, che ha provveduto a rassicurare gli occupanti. Per le successive operazioni di assistenza tecnica è intervenuta anche una unità privata.

Con il coordinamento della guardia Costiera l'imbarcazione verrà scortata fino al porto di Viareggio, che è il più vicino, dove l'arrivo è previsto in serata.