Papa andrà a Nomadelfia e Loppiano

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 2 FEB - Il prossimo 10 maggio Papa Francesco si recherà in visita pastorale a Nomadelfia (Grosseto), dove incontrerà la comunità fondata da don Zeno Saltini (1900-1981), e a Loppiano (Firenze) dove visiterà la Cittadella internazionale del Movimento dei Focolari.

Secondo il programma diffuso oggi dalla Sala stampa vaticana, a Nomadelfia - dove arriverà in elicottero, orario previsto le 8.05 - il Papa sosterà sulla tomba di don Zeno Saltini, quindi andrà in visita a un gruppo familiare della comunità. In chiesa incontrerà poi i membri della comunità, con un momento di festa dei giovani, tenendo un discorso.

A Loppiano - dove arriverà sempre in elicottero, orario previsto le 10 - sosta di preghiera nel santuario Maria Theotokos (Madre di Dio) e poi sul sagrato del santuario l'incontro con la comunità dei Focolari, con un saluto di Maria Voce, diverse domande poste al Papa dai membri e il discorso di Francesco, che poi saluterà una rappresentanza della comunità.