Furto in casa Firenze, via 50.000 euro

(ANSA) - FIRENZE, 2 FEB - Contanti per un valore di circa 50.000 euro sono stati rubati ieri pomeriggio in un'appartamento nel quartiere di Rifredi a Firenze. Secondo la polizia, intervenuta anche con personale della scientifica, i ladri sono entrati dopo aver rubato le chiavi della porta alla proprietaria, una donna di 85 anni titolare di un negozio situato nello stesso stabile. I malviventi si sarebbero presentati nel negozio fingendosi clienti. Dopo aver portato via la chiavi dell'appartamento, vi si sono introdotti e hanno preso il denaro che l'anziana custodiva in camera da letto.