Special Olympics, 'orgoglio' di Pancalli

(ANSA) - ROMA, 1 FEB - "Orgoglioso di avere Special Olympics nella nostra famiglia", Sono le parole di Luca Pancalli, presidente del Comitato italiano paralimpico, nel corso della presentazione dei giochi nazionali estivi Special Olympics, in programma dal 4 al 10 giugno a Montecatini e Valdinievole. "Lo sport - ha aggiunto Pancalli - rappresenta un pezzettino di welfare del Paese. Lo sforzo di tutti deve essere più grande e straordinario: 50 anni di Special Olympics, ormai siete nell'età della maturità. Oggettivamente un evento che numericamente non ha paragoni per impatto sul territorio". Alla presentazione sono intervenuti il ministro dello Sport Luca Lotti e il presidente del Coni Giovanni Malagò. "Essere oggi qui - ha detto il presidente di Special Olympics Italia Maurizio Romiti - è la dimostrazione di cosa è stato finora in Italia e in questi 50 anni nel mondo, con gli oltre 5 milioni di atleti in tutto il mondo. Ma c'è ancora tanto da fare, abbiamo iniziato a costruire una bella casa ma ancora non è completata".