50 anni Special Olympics, Giochi record

(ANSA) - ROMA, 1 FEB - È il più grande evento nazionale di sempre, oltre 3000 atleti con e senza disabilità intellettive da tutta Italia in gara in 20 discipline. Sono i Giochi nazionali estivi Special Olympics, in programma dal 4 al 10 giugno a Montecatini e Valdinievole e, a 50 anni esatti dalla nascita di Special Olympics, giunti alla loro 34/a edizione. La presentazione con il ministro dello Sport, Luca Lotti, i presidenti del Coni, Giovanni Malagò, del Cip, Luca Pancalli, e di Special Olympics Italia, Maurizio Romiti. "Oggi riportiamo lo sport al centro di un messaggio importante - ha detto Lotti - lo sport è un gioco da fare insieme senza limiti, barriere e differenze''. Il mondo degli Special Olympics "coinvolge tutti, le istituzioni politiche e sportive del Paese - ha osservato Malagò - c'è da ascoltare in perpetuo queste storie". Tra gli sponsor, Coca Cola supporta Special Olympics da 50 anni, e quest'anno oltre al contributo finanziario metterà a disposizione i propri dipendenti per il volontariato aziendale