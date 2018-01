Maneskin a Firenze, folla in coda

(ANSA) - FIRENZE, 31 GEN - Maneskin a Firenze, centinaia i ragazzi in coda davanti a Red Feltrinelli in piazza della repubblica dove la band capitanata dal cantante Damiano David, seconda classificata all'ultima edizione di X Factor, questo pomeriggio ha incontrato i fan. La fila, transennata, era lunga per decine di metri sotto la galleria dove ha l'ingresso la libreria; un servizio d'ordine gestiva l'afflusso delle persone all'evento sia all'esterno che all'interno dei locali.