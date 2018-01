Giù da altalena, morta per rottura milza

E' deceduta per un'emorragia causata dalla rottura della milza Sofia Salomoni, la 22enne di Londa (Firenze) morta il 28 gennaio scorso cadendo in un dirupo da un'altalena nel Mugello. E' quanto emerso dall'autopsia, disposta dalla pm Ester Nocera ed eseguita all'istituto di medicina legale di Careggi. Da testimonianze acquisite è già emerso che la giovane non sarebbe caduta in seguito alla rottura della corda che legava l'altalena a un albero, ma perché è scivolata dalla seduta dell'altalena. Gli istanti che precedono l'incidente sono stati ripresi da uno dei ragazzi in un video fatto col cellulare, in cui si vedono alcuni giovani che si dondolano sull'altalena, sospesi nel vuoto. Nessun video invece sarebbe stato girato nel momento in cui la 22enne è salita sull'altalena, cadendo nel vuoto dopo pochi attimi. La giovane sarebbe scivolata dall'altalena e poi avrebbe fatto un volo di circa otto metri.