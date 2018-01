Scontro tra auto nel Pisano, muore donna

(ANSA) - PISA, 30 GEN - Una donna è morta e un uomo è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pisa in seguito a un incidente stradale avvenuto stamani sull'Aurelia a Madonna dell'Acqua, nel Pisano. Secondo quanto si è appreso, due auto che procedevano in direzione opposta si sono urtate all'altezza di una curva carambolando entrambe fuoristrada. Nell'impatto gli occupanti di una delle due hanno riportato ferite gravissime e la donna è morta durante il trasferimento in ospedale. A causa dell'incidente si è verificato subito dopo anche un maxi tamponamento che ha coinvolto quattro o cinque mezzi ma senza feriti.