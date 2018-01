Investito da carico, grave camionista

(ANSA) - ROSIGNANO SOLVAY (LIVORNO), 30 GEN - Infortunio sul lavoro all'interno dell'area dello stabilimento Solvay di Rosignano (Livorno) per un autista di 49 anni di Latina trasferito con il Pegaso all'ospedale di Pisa in gravi condizioni per un politrauma. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, dipendente di una ditta di trasporti che opera all'interno del parco industriale, mentre stava per scaricare delle traversine in legno per lavori di ripristino della ferrovia interna allo stabilimento, è stato investito da parte del carico del suo camion. L'incidente è accaduto verso le 9.30 e il 49enne, che indossava il casco e non ha mai perso conoscenza, è stato subito soccorso e stabilizzato dai volontari di un'ambulanza del 118 con medico e dal medico interno allo stabilimento che hanno deciso poi per il suo trasferimento in elicottero all'ospedale di Pisa.