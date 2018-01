Guardabassi provveditore opere pubbliche

(ANSA) - PERUGIA, 30 GEN - Il perugino Marco Guardabassi è il nuovo provveditore interregionale alle opere pubbliche per Umbria, Toscana e Marche. A nominarlo il ministro Graziano Delrio.

Guardabassi, 46 anni, laureato in giurisprudenza all'Università di Perugia è dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal 2002. E' stato per sette anni dirigente del del Provveditorato alle opere pubbliche per l'Umbria, mentre tra il 2009-2010 ha diretto la Ripartizione legale dell'Ateneo di Perugia. Dal 2010 al 2013, rientrato al Ministero, ha ricoperto vari incarichi presso la Direzione generale del personale a Roma, svolgendo anche le funzioni di vice direttore del personale. E' stato poi dirigente dell'Ufficio della Motorizzazione civile di Perugia, fino al dicembre 2017.

Guardabassi ha tra l'altro svolto alcuni incarichi per la Protezione civile nazionale.