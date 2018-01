In auto su A1 con droga, arrestati

(ANSA) - AREZZO, 29 GEN - Tre giovani, tra 18 e 22 anni, tutti residenti nel Mugello (Firenze), sono stati arrestati per detenzione di droga ai fini di spaccio, dal personale della polizia stradale di Battifolle (Arezzo). I tre sono stati bloccati, mentre erano a bordo di una Renault Clio, vicino all'uscita del Valdarno (Arezzo). Gli agenti li hanno fermati per un controllo: Uno di loro, tutti già noti alle forze dell'ordine, aveva in tasca circa 500 euro in banconote di piccolo taglio. Gli agenti, nel corso della perquisizione alla vettura, hanno trovato dentro una torcia e un distorsore per strumenti musicali, riposti in un zaino, 20 grammi di droghe sintetiche. Altri 22 grammi sono stati rinvenuti durante la perquisizione domiciliare effettuata a casa di uno dei tre. La droga, come ha ammesso uno degli arrestati, era avanzata da una partita piazzata la sera prima nei pressi di un locale di Arezzo e venduta a circa 23 euro a dose. Sono stati arrestati e lo stupefacente sequestrato.