Controlli sicurezza, 100 multe a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 29 GEN - Oltre 100 multe per circa 30mila euro di sanzioni, più di 2.500 veicoli controllati e oltre 410 quelli fermati e 185 punti-patente decurtati: questo il resoconto dei controlli mirati alla sicurezza stradale effettuati dalla polizia municipale a Firenze. Si tratta della seconda puntata dell'operazione denominata 'Si esce sicuri' e fa seguito ai primi controlli avvenuti il 15 dicembre scorso. Dalle 8 alle 12, una novantina tra agenti e ispettori, sono stati impegnati in 17 postazioni in tutta la città cui si è aggiunta la pattuglia in borghese dei motociclisti. Oltre ai normali controlli, sono state effettuate verifiche con l'utilizzo di strumentazioni specifiche per la velocità (autovelox e telelaser), la guida in stato di ebbrezza (etilometro), mancata revisione/assicurazione (scout control) e rispetto del peso dei veicoli riportato sulla carta di circolazione (bascula). Complessivamente controllati 2.506 veicoli di cui 414 fermati fisicamente dagli agenti, gli altri verificati con gli strumenti.